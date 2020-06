Tempolimit soll Sicherheit erhöhen

Ludwigshafen.Das Thema Verkehr hat den Ortsbeirat Ruchheim erneut beschäftigt. Ein Antrag des Ortsvorsteher sorgte in der jüngsten Sitzung für Diskussionen. Dennis Schmidt forderte den schnellen und zügigen Ausbau der L 525 zwischen Ruchheim und Fußgönheim. Zwar gehöre die Straße größtenteils zur Gemarkung von Fußgönheim, erläuterte Schmidt. Doch mehrere schwere Unfälle hätten auch bei den Kollegen im Fußgönheimer Rat dafür gesorgt, beim zuständigen Landesbetrieb für Mobilität (LBM) nachzufassen.

Disput um Beleuchtung

Auch die Ortsbeiratsfraktionen der SPD und der Grünen hatten jeweils Anträge zur L 525 formuliert. Die Schutzmaßnahmen deutlich verbessern und die Geschwindigkeit von 70 auf 50 reduzieren möchte die SPD-Fraktion. Einen zügigen Ausbau mit einem Radweg forderten die Grünen. Zudem sollten schnellstmöglich Leitplanken für mehr Sicherheit an gefährlichen Stellen sorgen. Am Ende der regen Diskussion stand ein eindeutiges Votum für all diese Maßnahmen.

Auch der Rad- und Fußweg an der Abbiegung Brunnenweg in die Straße Am Sportplatz erhitzte die Gemüter. SPD, CDU und FDP hatten dazu gleich mehrere Fragen. Das Abbiegen für Autos sei gefährlich. Der von Radfahrern und Fußgängern gemeinsam genutzte Weg entlang eines Entwässerungsgrabens sei zu schmal und eine Beleuchtung fehle. Die Verwaltung machte deutlich, dass eine Beleuchtung nicht erforderlich sei. Die Trasse sei nur ein Provisorium zur Erschließung eines Baugebiets, die endgültige Straße werde noch geplant. Daher seien alle Maßnahmen nur mit Minimalaufwand zu betreiben. Der Ortsvorsteher regte an, zur nächsten Sitzung einen Verkehrsplaner einzuladen, der sich vorher mit dem Nachbesserungsbedarf beschäftigen solle, damit Detailfragen im Ortsbeirat besprochen werden könnten.

Die Rattenbekämpfung war ein weiteres Thema. Müll auf den Straßen und Gehwegen sei ein Grund dafür. Die Grünen meinten, dass nicht ausreichend Mülleimer vorhanden seien. Dem wiedersprachen die anderen Fraktionen. Nicht mehr Mülleimer, sondern die Einsicht der Menschen sei gefragt. Schmidt schlug vor, zu Verantwortlichen des Supermarktes Kontakt aufzunehmen, um zumindest dort für Abhilfe durch vermehrtes Leeren ihrer eigenen Mülleimer zu sorgen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020