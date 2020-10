Ludwigshafen.Der aus Ludwigshafen stammende Tenor Volker Bengl gastiert am Samstag, 3. Oktober, 18 Uhr, zusammen mit seiner Schwester Ulrike Machill in der Friedenskirche. Bei einem heiteren, besinnlichen Konzert unter dem Titel „Auf der Heide blüh’n die letzten Rosen“ tragen sie bekannte Melodien vor. Takako Furukawa begleitet die Sänger am Flügel.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020