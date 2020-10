Termine ab sofort digital

Ludwigshafen.Termine bei der Führerscheinstelle des Bereichs Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße in Ludwigshafen können ab sofort online vereinbart werden. Wie die Stadt Ludwigshafen am Mittwoch mitteilte, ist eine Terminbuchung so bereits drei Monate im Voraus über das städtische Internetportal möglich. Dieses Angebot gelte auch für die Dienstleistungen Bewohnerparken, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt.

Bei der Online-Terminvergabe für Bewohnerparkausweise können Einwohner der Stadt Ludwigshafen aus einem Zeitraum von vier Wochen – jeweils ab dem aktuellen Datum – einen Wunschtermin auswählen. „Die Stadtverwaltung Ludwigshafen ermöglicht den Bürgern damit eine neue Option, um bei der Führerscheinstelle und bei Anliegen zum Bewohnerparken Termine zu vereinbaren“, sagte Kämmerer und Beigeordneter Andreas Schwaz laut Mitteilung vom Mittwoch. Das Angebot gestalte die Terminvergabe komfortabler und entlaste die zuvor in diesem Bereich zeitlich gebundenen Mitarbeiter. soge

