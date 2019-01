Termine online buchen

Ludwigshafen.Wer sich beim Bürgerbüro im Rathaus anmelden oder seinen Ausweis verlängern will, kann einen Termin jetzt auch online vereinbaren – frühestens für den folgenden Tag. Wie die Verwaltung mitteilte, ist es unter der Internetadresse https://tevisweb.ludwigshafen.de möglich. Der Link ist auch auf www.ludwigshafen.de unter der Rubrik Bürgerservice zu finden. Zudem können Bürger Termine über die Behördennummer 115 buchen. Als zusätzlichen Service erhalten sie einen Tag vor dem vereinbarten Tag per E-Mail eine Erinnerung mit der vierstelligen Terminkennung zugeschickt. Diese wird benötigt, um sich am Anmeldeterminal des Bürgerbüros zu registrieren.

Online-Termine sind unter anderem für die Bereiche Personalausweise, Reisepass, Wohnungsanmeldungen, Beglaubigungen, Bewohnerparken, Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauskunft für Privatpersonen und Meldebescheinigungen möglich Dies gilt aber nur für das Bürgerbüro im Rathaus. Dort installierte die Verwaltung eine neue Aufrufanlage, um Wartezeiten zu reduzieren. Am Anmeldeterminal vor der Eingangstür des Bürgerbüros können montags und donnerstags – an den Tagen, wenn das Bürgerbüro über die Mittagszeit geschlossen ist – schon vor der Öffnung am Nachmittag Wartemarken gezogen werden. Dadurch sollen Warteschlangen vermieden werden. ott

