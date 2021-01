Testzentrum ändert Öffnungszeiten

Ludwigshafen.Das private Corona-Schnelltest-Center in der Ludwigshafener Walzmühle (Yorckstraße 2) passt wegen der großen Nachfrage seine Öffnungszeiten leicht an. Insbesondere Firmen und Hilfsorganisationen hätten großes Interesse an Reihentestungen, welche nun neuerdings auch am Nachmittag angeboten werden. Die neuen Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs sowie freitags von 11 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

In dem Testzentrum können sich symptomfreie Menschen unangemeldet kostenpflichtig testen lassen. Ein Antigentest für Einzelpersonen kostet 49 Euro, eine vierköpfige Familie zahlt zusammen 110 Euro. Terminvereinbarungen für Reihentestungen sind per E-Mail an testcenter-lu@si-trading.de möglich. Seit der Eröffnung am 19. Dezember seien in dem Schnelltest-Center 3200 Menschen auf Covid-19 getestet worden. Bislang gab es 40 positive Ergebnisse. jei

