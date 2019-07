Textilien verbrannt

Die Feuerwehr löschte einen Kellerbrand in der Stadtgartenstraße. © Ludes

Ludwigshafen.In der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Oggersheim hat es aus ungeklärter Ursache gebrannt. Die Einrichtung in der Stadtgartenstraße bleibt deshalb geschlossen. Bis auf Weiteres können keine Kleiderspenden entgegengenommen werden, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Das Feuer war am Dienstag gegen 18.30 Uhr im Keller des unbewohnten Hauses ausgebrochen. Es sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein Materiallager mit Kartonagen und Kleidung. Die Flammen wurden schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Technischer Defekt vermutet

Durch die Rauchentwicklung seien alle Kleidungsstücke und das komplette Inventar unbrauchbar und müssten entsorgt werden, so das DRK. In der 130 Quadratmeter großen Einrichtung wurden gespendete Textilien gelagert. Acht ehrenamtliche Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die weitere Arbeit des DRK-Ortsvereins Oggersheim-Ruchheim ist aber nicht betroffen, weil sich die Büros und die Ausbildungsräume in der Schillerstraße befinden.

Die Polizei schätzt den Schaden an der Kleiderkammer und dem Gebäude auf etwa 70 000 Euro. Die Kripo nahm die Ermittlungen wegen der Brandursache auf. Bislang liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Deshalb vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Grund für das Feuer. ott

