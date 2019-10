Theater und Lesungen

Ludwigshafen.Die Stadtbibliothek lädt vom 20. Oktober bis 13. November zu den zweiten Kinderliteraturtagen Ludwigshafens ein. Klassische Autorenlesungen mit Rolf-Bernhard Essig, Ragnar Raimundson und Nina Blazon gehören ebenso zur dreiwöchigen Veranstaltungsreihe wie Theater mit Live-Musik und Kindermusicals. Unter dem Motto „Hör hin – Die Welt erzählt Dir viele Geschichten“ stehen auch Figurentheater, Geschichtenwerkstätten, Erzählstunden in orientalischer Tradition und zweisprachige Lesungen auf dem Programm.

Zum Auftakt zeigt das Theater „Schnurzpiepegal“ am Samstag, 20. Oktober, 15 Uhr, in der Kinderbibliothek (Bismarckstraße 44-48) bewegte Bilder im Koffer. Das interaktive Musical „Mein Land ist Dein Land“ folgt am Montag, 21. Oktober, 10.30 Uhr. Ein deutsch-spanisches Bilderbuchkino beginnt am Samstag, 9. November, um 10.30 Uhr in der Kinderbibliothek. Die Stadt bietet auch Veranstaltungen für Erwachsene an – beispielsweise einen Workshop „Freies Erzählen für und mit Kindern“ und zwei Workshops zu Erzähltechniken mit dem Kamishibai-Theater. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019