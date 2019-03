Theaterprojekt bezieht Bürger ein

Ludwigshafen. Die Ruhe, die Tiefe, die Klarheit, die Gemeinschaft, die Berührung, das Kindliche, der Wert und der Tod: All diese Begriffe verschwinden. Zumindest behaupten das die Macher des Rechercheprojekts „Disappearing“ (Verschwinden) zunächst einmal, wie dessen künstlerische Leiterin Éva Adorján erläutert. „Das ist ja das Interessante: Dass wir schauen, was daraus entsteht, wie die Leute darauf reagieren“, führt Viktor Weklak weiter aus. „Es ist ja irgendwo auch eine Art Provokation, zu sagen: Die und die Sachen werden verschwinden“, so der 19-Jährige, der für die visuelle Gestaltung der Produktion verantwortlich zeichnet.

„Disappearing“ ist ein so bemerkenswertes wie künstlerisch weitgefasstes Projekt, das vom Ludwigshafener NanoTheater und dem AdRem Jugendtheater in Zusammenarbeit mit der freien Gruppe „Syndikat Gefährliche Liebschaften“ entwickelt und von der BASF in Rahmen ihres Kulturförderprogramms Tor 4 unterstützt wird. Mit dabei ist auch die 18-jährige Marlene Welbedacht, die ebenso wie Weklak schon beim Junge-Spiel-Theater am Theater im Pfalzbau mitgewirkt hat, das Adorján von 2007 bis 2014 geleitet hatte. Es sei auch spannend, wie Begriffe von jüngeren und älteren Menschen teils unterschiedlich gesehen würden, erläutert die Abiturientin.

Im Oktober hatte das Projekt mit der Konzeption begonnen, im Januar sei die Recherchephase gestartet. Die Macher versuchten, Informationen, Ideen zu sammeln und ein Bild zusammenzusetzen - zu der Frage: Was beschäftigt Ludwigshafen? „Da ist für uns sehr spannend, mit sehr unterschiedlichen Altersgruppen zu arbeiten“, erklärt Adorján.

Auf Basis dieser Recherche soll schließlich eine szenische Installation entstehen, „in der wir versuchen, Begriffe, die verschwinden, erlebbar zu machen“, so die Theaterdozentin an der Universität Koblenz-Landau. „Es ist eine interaktive Ausstellung oder ein Erlebnispfad“, worin etliche der Theatermacher, Jugendliche und Kinder mitgestaltend und -spielend eingebunden sein werden. Es werde zudem einen Künstler geben, der Musik komponiert sowie Fotografen und Choreografen, die von außen kommen. Wie groß das Team für die szenische Installation schließlich sein werde, lasse sich derzeit noch gar nicht sagen, merkt Adorján an.

Unter anderem haben die Projekt-Akteure bereits Menschen auf der Straße gefragt, ob sie ein Musikstück haben, das sie ganz besonders berührt - und diese dann beim gemeinsam Anhören gefilmt. Éva Adorján und Co-Leiter Silvan Stephan sind derzeit unterwegs und versuchen, zu jedem Begriff einen Experten in einem ausführlichen Interview zu befragen; Viktor Weklak fertigt augenblicklich eine Kunstfoto-Reihe zu „Berührung“ und „Das Kindliche“ an.

Ebenso wurden und werden weitere Notizblätter in der Stadtbibliothek und anderen Kultureinrichtungen ausgelegt, die Besucher dazu anregen, sich Gedanken zu den Projekt-Begriffen zu machen. Etwa zu der Frage: „Gemeinschaft verschwindet. Wie erhältst du sie?“ Außerdem sollen Workshops in Seniorenheimen genauso wie in Schulen stattfinden, ferner zwei Parkbänke in der Stadt in den Projektfarben Gelb und Magenta gestaltet werden.

Die Ludwigshafener Hafenbetriebe stellen für „Disappearing“ Räume am Luitpoldhafen zu Verfügung, in denen die fertige Installation schließlich vom 11. bis 16. Oktober zu sehen ist, berichtet Adorján. Zuvor sei dort Ende Juni, zum Abschluss der Recherchephase, eine Art „Denkfest“ geplant, bei dem der Zwischenstand des Projekts präsentiert werden soll. (mav)

