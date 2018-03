Themenabend Flucht

Anzeige

Ludwigshafen.Im Rahmen der Ausstellung „Kinder im Exil“ lädt das Ernst-Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße 63) am Dienstag, 20. März, um 19 Uhr, zu einer Veranstaltung über Flucht, Migration und Integration ein. Dabei referieren Tobias Vahlpahl (Gesamtkoordination in der Metropolregion Rhein-Neckar beim Mimi-Projekt), Gloria Aryen-Steffen, Krankenschwester in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, Eszter Varsa, Projektkoordinatorin der Psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar, und Azila Maow, Vorsitzende des Vereins Danwadag. Der Schwerpunkt liegt unter anderem auf den Themen Gewalt, Genitalverstümmelung bei Frauen und Aids. ott