Themenabend zu Passions-Werken

Anzeige

Ludwigshafen.Die Kunstjournalistin Annika Wind hält am heutigen Mittwoch, 7. März, 19 Uhr, in der Friedenskirche (Leuschnerstraße) einen Vortrag zur Ausstellung „Grieshaber Passion – im Dialog mit Werken des 20. Jahrhunderts“. Sie spricht dabei über das Thema „Die Kläffer und das Kreuz: Bilder der Passion vom Mittelalter bis zu Keith Haring“. Pfarrerin Anne Rahlenbeck ergänzt dies durch eine theologische Betrachtung bei einer Andacht. Schüler des Max-Planck-Gymnasiums geben zu dem Abend einen Impuls. Die Ausstellung ist heute von 16 bis 19 Uhr geöffnet und dauert bis zum 18. März. In seiner Predigt im Gottesdienst am Sonntag spricht der protestantische Altdekan und Ludwigshafener Ehrenbürger Friedhelm Borggrefe zum Thema „Grieshaber und Auschwitz“.