Tiefer Griff in die Schlagerkiste

Ludwigshafen.Als Künstler ist Sänger Andreas Schmitt zweifellos ein musikalischer Grenzgänger. Denn das pfälzische Stimmwunder singt nicht nur in der Punk’n’Roll-Band „Burnerhead“, sondern auch unter dem Pseudonym Rokko Rubin in einer achtköpfigen Schlagerkapelle, wobei Andreas Schmitt dieser schräg-schillernden Combo als Bandchef vorsteht. Im Rahmen der Konzertreihe Parkkultur spielten Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen aus Frankenthal in der Konzertmuschel im Ebertpark in Ludwigshafen, auf Einladung des Förderkreises Ebertpark und der Agentur Event-Connection.

„Wir hatten vor zwei Jahren hier schon mal gespielt, damals hatten wir mit dem Wetter etwas Pech“, erinnerte sich Rokko Rubin. „Bei Schlager rümpfen manche die Nase, aber damit kann man richtig Stimmung machen“, versicherte der 46-Jährige am Rande des Auftritts. Und dass sich in diesem massenkompatiblen Genre, das viele Menschen mit schwülstig-seichten Liedtexten in Verbindung bringen, mitreißende Melodien entdecken lassen, diesen Beweis traten die grellbunt kostümierten Schlagerjuwelen an. Zudem durften sich die acht bestens aufeinander eingestellten Bandmitglieder über warmes Sommerwetter freuen.

Zur Eröffnung des knapp dreistündigen Konzerts stimmte die Formation die alten Klassiker „Aber bitte mit Sahne“ und „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ von Udo Jürgens sowie den nicht minder berühmten Evergreen „Sag mir Quando“ von Peter Alexander an. Schlagermusik taucht immer wieder oben in den Verkaufscharts auf – spätestens seit Helene Fischer diesem Musikstil eine jugendliche Popfacette erfolgreich hinzugefügt hat.

Deutsch-französische Beziehung

Im Ebertpark-Publikum tummelten sich auch Fans mit grünen Rokko-Rubin-T-Shirts. Zwischendurch erzählte das Gesangsduo Rokko Rubin und Claudette Glamour einige Anekdoten aus seiner fiktiven deutsch-französischen Beziehung, unterdessen breitete sich dünner weißer Shownebel aus. Wobei die vorderpfälzische Schlagertruppe ihren Live-Sound unter anderem durch einen altmodischen Vox-Verstärker jagte. „Wir sind auf Facebook zu finden, lasst uns einen Daumen nach oben da, das wäre schön“, animierte Sänger Rokko Rubin die zahlreichen Besucher.

Bei der Gitte-Hænning-Nummer „Ich will nen Cowboy als Mann“ demonstrierte Sängerin Claudette Glamour in hochhackigen weißen Schuhen unverbrüchliche Gesangsgewalt, und Partner Rokko Rubin erhob die rechte Hand für Lasso-Bewegungen im galoppierenden Country-Pop-Rhythmus der Musik. Gleichzeitig zog der 46-jährige Entertainer stilecht einen Spielzeugrevolver.

Allein durch ihre schrille, an die 1970er Jahre erinnernde Kostümierung übte die Kapelle eine psychedelische Wirkung aus. Darüber hinaus erlaubten sich die beiden Gesangstalente Rokko Rubin und Claudette Glamour manch frivolen Scherz. Außerdem spielte die Combo noch Stücke wie „Mit 66 Jahren“, „Die Tasse Kaffee“, „Ein Lied kann eine Brücke sein“, „Und es war Sommer“ und „Liebe ohne Leiden“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019