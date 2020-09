Tipps für Hilfsangebote

Ludwigshafen.Seelische Erkrankungen aus der Tabuzone herausholen und Hilfsangebote in der Region bekannter machen – dies ist das Ziel beim Tag der seelischen Gesundheit am Samstag, 26. September, der von 10.30 bis 16 Uhr per Livestream unter www.woche-der-seelischen-gesundheit.de zu verfolgen ist. Jörg Breitmaier, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Zum Guten Hirten, gibt um 10.30 Uhr eine Einführung mit dem Frankenthaler Beigeordneten Bernd Leidig. Um 10.45 Uhr beginnt eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Gemeinsam durch die Krise(n)“, bei der Betroffene, Angehörige und Mediziner die Entwicklung der Gemeindepsychiatrie der vergangenen 20 Jahre diskutieren und Wünsche für die Zukunft formulieren. Um 14 Uhr lesen Katja und Uwe Hauck gemeinsam aus ihrem Buch „Lieber Papa, bist Du jetzt verrückt? Mein Vater, seine Depression und ich“. Beim Tag der seelischen Gesundheit kooperieren Ludwigshafen, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis. ott

