Tipps für Spiele in der Familie

Ludwigshafen.Auch wenn alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt seit fast drei Wochen geschlossen sind, können sich Mädchen und Jungen bei persönlichen Sorgen und schulischen Problemen weiterhin an die Mitarbeiter wenden – nur eben jetzt per Telefon oder E-Mail. Gleiches gilt für Ideen und Wünsche der Jugendlichen. Tipps für Spiele sowie Ideen für die Freizeitgestaltung zu Zuhause sind unter www.lu4u.de abrufbar.

Wie können Familien ihren Tagesablauf zu Hause angesichts der Ausgangsbeschränkungen sinnvoll gestalten? Inwieweit sollen sich Kinder mit ihren Freunden treffen? Antworten auf diese Fragen gibt die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Die Fachleute geben auch Ratschläge, etwa wenn sich Enkel Sorgen um ihre Großeltern machen, die sie derzeit nicht besuchen können. Die Mitarbeiter der städtischen Erziehungsberatung sind montags bis freitags zwischen 9 und 16.30 Uhr über die Telefonnummer 0621/504-30 56, per E-Mail an erziehungsberatung@ludwigshafen.de oder über die Website www.lu4u.de erreichbar.

Die Straßensozialarbeiter sind weiterhin persönlich im Stadtgebiet unterwegs. Der Kontakt erfolgt unverändert telefonisch, über Social Media oder zentral per E-Mail unter streetwork@ludwigshafen.de. Auch die Jugendberufshilfe bietet telefonische Unterstützung bei der Berufsorientierung und Berufswahl sowie bei Fragen zum Bewerbungsprozess an. Gabriele Diehm ist unter Tel. 0172/13 08 234 oder per E-Mail gabriele.diehm@ludwigshafen.de zu kontaktieren.

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung ist von Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der zentralen Telefonhotline 0621/504-28 63 zu erreichen und per Mail unter der Adresse: jufoe-EB@ludwigshafen.de. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020