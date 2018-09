Tipps nach Babypause

Ludwigshafen.Nach einer Familienpause in der Arbeitswelt wieder Fuß zu fassen, ist für Frauen häufig schwierig. Dabei hilft die Ludwigshafener Agentur für Arbeit mit dem Projekt Perspektive Wiedereinstieg. Frauen können sich über das genaue Konzept am Donnerstag, 27. September, von 9.30 bis 11 Uhr in der Arbeitsagentur, Berliner Str. 23a, Raum B35, informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Die Unterstützung ist unabhängig davon, ob die Frauen bei der Agentur gemeldet sind. Sie sollten eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben und mindestens ein Jahr berufstätig gewesen sein“, erläutert Doris Hammer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die Voraussetzungen zur Teilnahme. Zweimal pro Woche, wobei die genauen Zeiten individuell vereinbart werden, unterstützen die Berater die Teilnehmerinnen. Das letzte derartige Projekt war durchaus erfolgreich: 58 Prozent der Frauen konnten danach eine Arbeit aufnehmen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018