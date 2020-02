Tipps zum Berufsanfang

Ludwigshafen.Für junge Leute, die sich beruflich orientieren und einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz suchen, bietet die Volkshochschule kostenlose Kompaktkurse in der Reihe „Sieben Schritte zum Job“ an, etwa zur Präsentation in den Bewerbungsgesprächen. Im vierteiligen Kurs „Was kann ich? Was will ich? Potenzialanalyse“, der am Donnerstag, 5. März, startet, setzen sich die Teilnehmer mit ihren Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten auseinander. Vorrangig an junge Leute, die gerade einen Job oder eine Ausbildung begonnen haben, richtet sich indes der Kurs „Die ersten 100 Tage im Job – Worauf kommt es an?“ ab Mittwoch, 1. April. Dabei geht es unter anderem um Rechte und Pflichten als Azubi. Unter dem Titel „Orientierungswissen für die Arbeitswelt“ befassen sich die Teilnehmer ab Donnerstag, 2. April, mit Arbeitsverträgen, Arbeitszeiten, Ausbildungsförderung sowie den Aspekten Steuern und Versicherungen. Zudem bietet die Volkshochschule eine berufliche Einzelberatung an.

Anmeldungen sind unter Tel. 0621/504-26 31 oder per E-Mail an petra-paula.marquardt@ludwigshafen.de möglich. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020