Tipps zum Jobeinstieg

Ludwigshafen.Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen setzt 2021 die Veranstaltungsreihe BiZ & Donna in digitaler Form fort. Dabei geben Experten bei insgesamt acht Vorträgen bis Juli Ratschläge für den (Wieder-)Einstieg in den Job. Zum Auftakt am Dienstag, 12. Januar, ab 9 Uhr informiert Barbara Amann unter dem Motto „Bewerbungsstrategien – Am Puls der Zeit“ über Alternativen zur klassischen schriftlichen Bewerbung. Zudem stellt sie die berufliche Nutzung sozialer Netzwerke sowie Online-Jobbörsen vor. Für die kostenlose Infoveranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail unter BCA@arbeitsagentur.de erforderlich. Bei den weiteren Vorträgen geht es unter anderem um soziale Netzwerke, Vorstellungsgespräche, Arbeitsrecht und Rhetorik. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020