Tipps zur Rückkehr ins Berufsleben

Ludwigshafen.Unter dem Titel „Minijob? Da geht noch mehr!“ steht eine Vortragsreihe am Dienstag, 11. September, von 9 bis 11 Uhr bei der Agentur für Arbeit (Berliner Straße 23a). Dabei referiert Kerstin Diener von der Rentenversicherung Speyer im Raum 003A über Fragen zur Rückkehr ins Berufsleben. Danach bieten Birgit Fellhauer und Doris Hammer, Beauftragte der Agentur für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, von 11 bis 14 Uhr eine kostenlose Beratung rund ums Thema Minijob an. Dabei können Fragen etwa zur Umwandlung eines Minijobs in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geklärt werden. Für die Beratung ist keine Anmeldung erforderlich. ott

