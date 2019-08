Titel-Triumph für Vincent Feigenbutz

Am Ende war es in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle dann doch eine klare Angelegenheit: Sieben Runden hatte der Karlsruher Supermittelgewichtler Vincent Feigenbutz seinen spanischen Widersacher Cesar Nunez bei der Box-Gala des Teams Sauerland gewähren lassen – dann zündete der 23-Jährige den Turbo und sicherte sich in Runde acht durch technischen K.O. den deutlichen Sieg.

In einem anfangs noch relativ verhaltenen Duell guckte sich Feigenbutz seinen Gegner fortwährend aus, wartete auf die passenden Gelegenheiten und erzielte mit seinen harten Serien zum Körper immer wieder Wirkungstreffer. Bereits ein Leberhaken in Runde sieben hatte bei dem bis dato ungeschlagenen Spanier Nunez sichtlich Eindruck hinterlassen, kurz darauf brach der Ringrichter das Duell folgerichtig ab. Der Titel-Triumph war perfekt.

Und der ist für den gebürtigen Karlsruher nicht nur mit der Weltmeisterschaft in der Global Boxing Union (GBU) sowie dem Interconti-Gürtel der World Boxing Organisation (WBO) verbunden: Nach dem Sieg soll für Feigenbutz auch vor dem nächsten großen Titelkampf heißen. Bereits vor dem Kampf hatte Promoter Nisse Sauerland Namen wie Chris Eubank Junior oder Billy Joe Saunders ins Gespräch gebracht und auch Manager Rainer Gottwald bestätigt im Gespräch mit dieser Zeitung nach dem Sieg: „Vincent kann jeden schlagen – und wir sind da an etwas ganz Großem dran!“

Ebenfalls einen deutlichen Schritt in eine große Zukunft machte der Mannheimer Superweltergewichtler Ahmad Ali. In seinem Kampf gegen den Berliner Arman Torosyan tat sich der 30-Jährige aus das Quadratestadt zwar über lange Zeit schwer und musste über die volle Distanz von zwölf Runden gehen, gewann aber am Ende ebenso ungefährdet wie verdient nach Punkten. „Ich hatte heute keinen leichten Kampf, aber die Halle und meine Fans haben mich getragen – ich bin froh, dass ich es geschafft habe“, wie Ali nach einem langen Kampfabend fröhlich resümierte.