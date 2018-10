„Tod und Trauer aus Tabuzone herausnehmen“

Ludwigshafen.Hoffnung, Haltung, Sicherheit – das waren die Themen bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Hospiz Elias Bildungswerks. Rolf Kieninger, Leiter des Hospiz, erklärte, dass das Bildungswerk ein Ort der Begegnung sein soll. Ziel sei, die Themen „Tod und Trauer aus der Tabuzone herauszunehmen und die Humanisierung der Gesellschaft voranzutreiben“.

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) bezeichnete Hospiz und Bildungswerk als wichtig. Sie selbst sei schon bei Veranstaltungen gewesen, „sie waren immer bereichernd und haben mich auf andere Gedanken gebracht“. Die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Hospiz, Eva Peter, betonte, dass sie immer wieder feststelle, wie wenig diese Form der Unterstützung für Sterbende bekannt sei. Dies ändere sich jedoch aktuell – und daran habe das Bildungswerk hohen Anteil.

Bei den drei Vorträgen machte die Psychologin Tonja Deister den Auftakt zum Thema „Hoffnung“, wobei es um die unterschiedliche Bedeutung in den Bereichen Theologie (dort stehe Jesus für Hoffnung), Medizin (erwartete Wirkung) und Psychologie (innere Widerstandskraft) ging. Ohne Hoffnung gebe es keine Mitarbeit bei Therapien, geringere Heilungschancen, den Abbruch von Beziehungen, eine schlechtere Lebensqualität und mehr Leiden.

Deister betonte: „Hoffnung muss Kraft geben und realistisch sein, sonst ist sie Illusion“. Als Beispiel nannte Deister einen todkranken jungen Mann, dessen Mutter zur nächsten Chemotherapie drängte mit den Worten: „Vielleicht gibt es ein Wunder!“. Sie kenne zwar Spontanheilungen, so die Psychologin. Über diese werde oft in den Medien berichtet, das wecke aber falsche Hoffnungen. Mann könne nicht „mit dem Hammer drauf hauen und sagen: ,Ihr Sohn liegt im Sterben!’“ Deshalb habe sie in Anwesenheit der Mutter den Mann gefragt, wie sein Zustand sei. Er konnte sich kaum im Bett aufsetzen.

„Haltung“ war das Thema von Miriam Ohl, Leiterin des Bildungswerkes. Diese werde geprägt durch Gesinnung, Überzeugung, Prägung und Glaube. Als Beispiele nannte sie, ob jemand offen auf andere zugeht oder misstrauisch ist, seine Möglichkeiten begrenzt einschätzt, sich selbst in einer Opferrolle sieht, Angst vor einer höheren Macht hat oder sich über Leistung und Anerkennung von außen definiert. Schließlich sprach Medizinerin Stefanie von Engelmann über „Sicherheit“ – es ging um Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht, Sterbehilfe und den Wunsch nach Selbstmord.

Info: Programm des Hospizes unter hospiz-elias.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018