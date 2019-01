Tödlicher Stromschlag

Ludwigshafen.Auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen hat es gestern Morgen einen tödlichen Unfall gegeben. Der S-Bahn-Verkehr zum Werksgelände war anschließend für den Rest des Tages unterbrochen. Wie das Chemieunternehmen mitteilte, hat ein Lkw-Fahrer einer externen Firma gegen 8.30 Uhr im Werksteil Süd einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft Frankenthal handelte es sich bei dem Verunglückten um einen 50-jährigen Spediteur aus Nordrhein-Westfalen, der die BASF belieferte. Der Mann war mit seinem Lkw auf das Betriebsgelände des Chemieunternehmens gefahren und hatte im Bereich eines Bahnhaltepunktes gestoppt. Nach dem gestrigen Stand der Ermittlungen war er auf sein Fahrzeug geklettert, das genau unter einer Starkstromoberleitung stand. Warum er das tat, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Strecke voll gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen und der BASF fuhren die Züge nur mit Einschränkungen. Die Haltepunkte Mitte und Nord konnten nicht angefahren werden. Eine Sprecherin der Bahn ging gestern Abend davon aus, dass der Fahrplan heute wieder eingehalten werde. Pendlern riet sie dennoch, sich auf bahn.de/aktuelles zu informieren.

Die S-Bahn-Strecke ins BASF-Werk war im Dezember in Betrieb genommen worden. Die Elektrifizierung hatte sich wegen vermuteter Asbestbelastungen in einem Tunnel verzögert. Die Züge rollen nun in einem durch Zäune abgesperrten Korridor, der durch Bahnübergänge unterbrochen wird. sin/agö

