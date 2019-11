Tötungsprozess gegen 49-Jährige fortgesetzt - schon früher Fälle häuslicher Gewalt

Ludwigshafen.„Gott wird mein Verteidiger sein“ – diesen Satz schrieb die 49-jährige Angeklagte in einem Brief, der bei der Beweisaufnahme am Landgericht Frankenthal verlesen wurde. Die Frau soll – wie berichtet – ihrem damaligen Lebensgefährten im März ein Küchenmesser in den Oberschenkel gestochen haben, woraufhin dieser verblutete: „Es war Notwehr“, schrieb sie weiter.

