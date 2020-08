Ludwigshafen.Ob Blumen, Nutzpflanzen wie Tomatenstauden und Salat, asiatische Heilkräuter oder mediterrane Pflanzen – eine ungewöhnliche botanische Vielfalt bietet der Hackmuseums-Garten. Für ein besonderes Augenmerk sorgen auch ein überdimensionaler, begehbarer Blumentopf und ein Klangbrunnen, umsäumt von Gräsern. Aber nicht nur wegen des Pflanzenreichtums ist die Anlage am Dienstag ausgezeichnet worden, sondern auch wegen vielfältiger sozialer Aktionen auf dem Hans-Klüber-Platz. Der rheinland-pfälzische Umwelt-Staatssekretär Thomas Griese überreichte den Organisatoren um Theresia Kiefer, Kuratorin des Hack-Museums, den Sonderpreis „Soziale Natur“ in der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

„Der Gemeinschaftsgarten wird von unterschiedlichen Schichten und kulturellen Gruppen aus zwölf Nationen genutzt, auch für Feste und Konzerte“, hob Bürgermeister Cornelia Reifenberg (CDU) hervor. Als Beispiele nannte sie die Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen, den Internationalen Frauentreff und das benachbarte Caritas-Förderzentrum St. Johannes.

Durch Workshops für Kitas und Schulen können Kinder und Jugendliche ihre Natur-Erfahrungen erweitern. „Der Hack-Garten ist ein Top-Modell der Nachhaltigkeit und eine Erholung vom Alltagsstress“, bilanzierte die Bürgermeisterin. Nachdrücklich dankte sie Theresia Kiefer, die das Projekt seit den Anfängen 2012 betreut, für ihren ungewöhnlichen Einsatz.

„In der Corona-Zeit wird allgemein der Garten wieder entdeckt. Denn dieser ist ein geeigneter Ort, um sich zu treffen“, sieht der Staatssekretär eine wachsende Bedeutung. Generell würden die Naherholungsmöglichkeiten in den Städten nun mehr beachtet. Nach seinen Angaben gibt es rund 17 Millionen Hausgärten in Deutschland. Dabei sei nicht jeder ökologisch sehr wertvoll, merkte Griese mit Blick auf Schotterflächen an. Vorteilhaft seien Pflanzen, die Lebensraum etwa für Insekten bieten.

„Trotz Corona sind im Hackmuseums-Garten alle 120 Beete belegt“, berichtet Kiefer. Stark reduziert wurde in diesem Jahr allerdings das Programm mit Veranstaltungen und Workshops. Ton-Vinh Trinh-Dom bietet am 3. September um 17.30 Uhr kostenlose vietnamesische Atem- und Meditationsübungen an. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Ludwigshafen lädt am 4. September ab 18 Uhr zu einem Schöpfungsgottesdienst. Offiziell beendet wird die Gartensaison am Donnerstag, 29. Oktober, mit einem Kürbisfest.

