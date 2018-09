Totalschaden und Sperrung

Ludwigshafen.Beinahe zeitgleich sind am Samstagmittag vier Personen bei zwei Unfällen verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, verursachte ein 59-jähriger Autofahrer einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 25 000 Euro, als er gegen 13.30 Uhr eine nach bisherigem Ermittlungsstand rote Ampel im Kreuzungsbereich der Heinigstraße und der Kaiser-Wilhelm-Straße überfuhr. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug einer 36-jährigen Frau zusammen. Beide wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, während an den Autos ein Totalschaden entstand. Die anwesenden Polizisten mussten die Heinigstraße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe in Richtung Hauptbahnhof sperren, bis diese von einer eigens benachrichtigten Spezialfirma beseitigt werden konnten.

Ähnlich geschah es, als ein 57-jähriger Autofahrer und ein 29-jähriger Rollerfahrer beim Versuch kollidierten, von der Kärntner in die Brandenburger Straße abzubiegen. Der Rollerfahrer wurde mit leichten Verletzungen an Armen und Beinen ins Krankenhaus gebracht.

Es stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war und nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen muss.

Der Sachschaden beträgt 2500 Euro.Zeugen, die den Unfall in der Heinigstraße beobachtet haben, sind aufgefordert sich zu melden unter 0621/963-2122. hhf

