Ludwigshafen.Die Tourist-Information bietet am Sonntag, 11. Oktober, von 10 bis 12 Uhr einen Spaziergang auf der Parkinsel mit Natur- und Landschaftsführern der Initiative „VierAuWäldler“ an. Diese informieren über die Geschichte des Rheins, die Trinkwassergewinnung und ökologische Besonderheiten des früheren Auenwalds. Anmeldung unter Tel. 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020