Tradition erhält neuen Schwung

Ludwigshafen.Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird die Ruchheimer Kerwe wieder beerdigt – morgen, Dienstag, wird das sein. In den vergangenen Jahren hatte keiner der Vereine die Zeremonie durchführen wollen. „Die symbolische Kerwebeerdigung am vierten Kerwetag geht auf eine lange Tradition zurück. Seit diesem Jahr ist sie wieder Teil des Programms“, erklärt Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger. Bei der originellen Zeremonie werden Mitglieder des jungen Faschingsvereins „Die Schlosshogger“ so tun, als weinten sie über das Ende des Volksfestes dicke Tränen. Eine Trauerrede wird gehalten, danach setzt sich der Trauermarsch in Bewegung, um den kleinen Sarg mit Weinflaschen gemeinsam beizusetzen.

„Das Ganze wird eine überspitzte, aber lustige Parodie“, erzählt Angelika Link, die die Schlosshogger neu gegründet hat und den Brauch wiederaufleben lässt: „Es ist eine schöne Sache, wenn alte Traditionen zurückkommen, denn sie sind Teil unserer Kultur. Manche gelten als nicht mehr zeitgemäß, aber man darf nicht übersehen, dass viele sie gerne leben und sich darauf freuen.“ Die Kerwe gebe es seit 1973, erzählt Scharfenberger: „Ich bin den Ehrenamtlichen aus den beteiligten Ruchheimer Vereinen dankbar. Die Kerwe findet immer am dritten Septemberwochenende statt und wir stehen deshalb jedes Jahr in Konkurrenz zum Wustmarkt. Wir sind sehr froh, dass das Wetter mitmacht und erwarten Sonnenschein für die nächsten Tage. Die Stände, die die Schausteller betreiben, werden von der Lu-Com organisiert.“

Vor ein paar Jahren gab es noch einen Kerweumzug, nach dem die Vereine ins Kaffeestübchen der Landfrauen einkehrten, die seit jeher Kuchen anbieten. Seit die Kosten für die Straßensperrungen gestiegen sind, die für die Vereine nicht mehr über die Einnahmen reinzuholen sind, wird der Umzug nicht mehr veranstaltet.

Während des Leberknödelessens, das auch zur gelebten Tradition gehört, haben die Geschäfte heute zu. Firmen kommen mit ihren Mitarbeitern, um das pfälzische Gericht zu bestellen. „Es bildet sich immer eine lange Schlange vor unserem Stand. Früher waren deshalb die lokalen Geschäfte sogar am Montagmittag geschlossen. Wegen der Kerwe nahmen sich Freiberufler vier Tage frei“, erzählt Rainer Betz: „Wir bieten auch Saumagen, Rollbraten und Ochsenbrust an Meerrettichsoße an, was früher ein beliebtes deutsches Hochzeitsessen war.“

Der kleine Schlossplatz wird in den vier Kerwetagen zum Ort des gesellschaftlichen Lebens, wo die Ruchheimer zusammenkommen und sich nach langer Zeit wieder treffen. „Die Ruchheimer Kerwe ist aus dem Stadtteil heraus gewachsen.“, erzählt Scharfenberger. „Anwohner haben sich nie beschwert, denn die Kerwe war zuerst da“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. kge

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018