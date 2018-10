Traditionsfirma macht dicht

Ludwigshafen.Ein weiteres Traditionsunternehmen verschwindet bald aus der Ludwigshafener Innenstadt: Nach 119-jährigem Firmenbestehen geben die Betten-Burk-Betreiber ihr Geschäft in der Ludwigstraße aus Altersgründen auf. „Der Schritt fällt uns schwer, aber wir haben leider keinen Nachfolger gefunden, der sich für den Fortbetrieb des Ladens interessiert hat“, sagt der gerade 65 Jahre alt gewordene Geschäftsführer Heinrich Burk auf Anfrage dieser Zeitung.

Die totale Geschäftsaufgabe sei nicht allein auf sein Alter, sondern auch auf die schwierige Lage des Einzelhandels in der Stadt zurückzuführen. „Natürlich wäre es denkbar gewesen, sich im Alter von 65 Jahren nur etwas zurückzunehmen und mit einer neuen Geschäftsführung weiterzumachen. Aber angesichts der Situation haben wir uns dagegen entschieden“, so Burk.

Seit gestern läuft deshalb in dem Bettenfachgeschäft ein groß angelegter Räumungsverkauf. Der gesamte Warenbestand an Bettgestellen, Matratzen, Lattenrosten, Bettwäsche oder Spannbetttüchern wird mit Preisnachlässen von bis zu 54 Prozent veräußert. „Wenn der Räumungsverkauf beendet ist, wird der Laden geschlossen“, sagt Burk. „Das wird voraussichtlich in sechs Wochen der Fall sein.“

Große Anteilnahme bei Kunden

Wie es an dem Standort in der Ludwigstraße 8 anschließend weitergeht, ist bislang noch unklar. Das Gebäude befinde sich in Familienbesitz, Gespräche über die Zukunft laufen. „Es ist aber noch nichts in trockenen Tüchern“, so der Geschäftsführer. Mitarbeiter hatte das Bettengeschäft zuletzt nicht mehr viele. „Es sind fünf Personen, die meisten sind in meinem Alter und gehen ebenfalls in den Ruhestand“, sagt Burk. Lediglich eine jüngere Mitarbeiterin müsse sich nach einem neuen Job umschauen. „Ihr haben wir jedoch von Beginn an gesagt, dass wir zum Jahresende schließen“, betont der 65-Jährige.

Auf die Nachricht von der Schließung hätten sich bereits viele aktuelle und ehemalige Kunden bei der Familie Burk gemeldet. „Sie finden es schade und bedauern sehr, dass wir aufhören“, berichtet Burk, der den Laden in der Innenstadt 18 Jahre lang geleitet hat. Die Hoffnung, dass sich auf den letzten Drücker vielleicht doch noch ein Interessent meldet, der seine Nachfolge antreten will, hat der Geschäftsführer noch nicht ganz aufgegeben: „Man sollte niemals nie sagen.“

