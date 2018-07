Trainer bändigt die Problemfälle

Anzeige

Eine Herausforderung für den Trainer war und ist Hündin Dunja. „Am Anfang musste ich erst einmal eine Bindung zu ihr aufbauen, ehe es ans Training ging. Ich habe Respekt vor ihr. Das gehört zum Umgang mit dazu.“ Nervös tippelt der Doggen-Mix auf den Hof des Tierheims, beobachtet seine Umgebung und weiß sofort, ob jemand fremd ist. Trainer Kaspar zeigt, welche Fortschritte er mit der Hundedame schon gemacht hat: Die Kommandos „Sitz“ und „Platz“ klappen problemlos und auch die Leinenführung beherrscht der Doggen-Mischling. „Ich bin stolz auf meine Vierbeiner, wenn sie so tolle Fortschritte machen“, sagt Kaspar schmunzelnd.

Auf Trainer angewiesen

„Ohne unseren Hundetrainer geht es nicht“, lobt Tierheim-Vorsitzende Pia Ternes. „Die Ansprüche an die Hunde werden immer größer und unsere Pfleger schaffen es nicht, die Erziehung neben dem Arbeitsalltag zu stemmen.“Auch das Ludwigshafener Tierheim kennt die Problematik der Hunde, die im Internet zu Spottpreisen verkauft werden. Der anfangs gewollte Vierbeiner entpuppt sich in der Erziehung als Problemfall – und landet schließlich im Heim. „Die süßen kleinen Hunde sind der Verkaufsschlager im Internet. Die schwierigen Fälle landen bei uns “, empört sich Ternes. Auch bereits vermittelte Hunde kehren manchmal wieder in die Wollstraße zurück: „Unseren Herbert hatten wir damals eigentlich schon als Welpen vermittelt. Die Besitzer kamen mit ihm aber überhaupt nicht zurecht“, berichtet Kaspar enttäuscht. Außer Rand und Band fand der Mischlingsrüde schnell wieder zurück ins Tierheim. „Bei ihm ist einfach ein wenig Training notwendig. Er macht schnell Fortschritte.“

Die Arbeit mit den Hunden und das Hineinfühlen in die Vierbeiner zeichnen das Training für Kaspar aus. Vor allem die schweren Fälle fordern Kaspar ganzes Können als Hundetrainer heraus. An jedem Zwinger macht er kurz Halt und begrüßt seine Schützlinge, die ihn mit Schwanzwedeln und einem zaghaften Beschnuppern der Hand in Empfang nehmen.

Auch nach Vermittlung helfen

Je nach Schwierigkeit des Hundes kann sich die Vermittlung teilweise mehrere Wochen hinziehen. „Wir lernen die Menschen kennen, bevor wir ihnen die Hunde mit nach Hause geben“, verdeutlicht Kaspar das Konzept des Tierheims. Ob Gassi gehen oder der Besuch im Tierheim selbst – auch Mensch und Hund müssen sich erstmal „beschnuppern“. Neben den Grundlagen der Hundeerziehung begleitet Kaspar die Vierbeiner auch noch nach der Vermittlung. „Für unsere großen Hunde suchen wir Halter mit Erfahrung. Natürlich bin ich auch noch danach für die Leute da und helfe ihnen mit dem neuen Familienmitglied“, sagt Kaspar und streichelt Doggen-Mischling Dunja über das schwarz-braune Fell.

Auch die Herdenschutzhunde Balou, Chicco und Babusch verbringen ihr Leben im Tierheim. So unterschiedlich die Charaktere der Vierbeiner anfangs erscheinen – Hundetrainer Kaspar verdeutlicht mit seiner Arbeit, dass auch den scheinbar schwierigsten Fällen eine treue Hundeseele innewohnen kann.

