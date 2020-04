Training für Schüler

Ludwigshafen.Die Stadtbibliothek und der Bildungsanbieter Brockhaus stellen für die Dauer der Schulschließungen eine Online-Lernhilfe kostenfrei zur Verfügung. Damit können sich Jugendliche der Klassen fünf bis zehn den Unterrichtsstoff in Lernmodulen selbst erschließen. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können sie von zu Hause aus auf das Angebot zugreifen.

Das Brockhaus „Schülertraining“ umfasst die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik. Auf die Online-Lernhilfen kann nur mit einem gültigen Benutzerausweis zugegriffen werden, der für Schüler bis 18 Jahren kostenlos ist.

Für Interessierte ohne Ausweis bietet die Stadtbibliothek eine Anmeldung per E-Mail an. Die Daten samt Kopie des Personalausweises oder Reisepass sollen an beate.minninger@ludwigshafen.de geschickt werden. ott

