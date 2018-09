Trauer um Dieter Hille

Ludwigshafen.Das langjährige SPD-Stadtratsmitglied Dieter Hille (Bild) ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte die Partei gestern mit. Er gehörte dem Stadtrat von 1974 bis 1994 an und engagierte sich vor allem als sportpolitischer Sprecher der Fraktion. Hille war einige Jahre lang Mitglied in den Ortsbeiräten Mundenheim und Gartenstadt. Der frühere Handlungsbevollmächtigte bei der Immobiliengesellschaft GAG wurde mit der Landesehrennadel und Freiherr-vom-Stein-Plakette geehrt. ott (Bild: spd)

