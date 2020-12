Trauer um Ellen Borth

Ludwigshafen.Die in Oppau geborene Schriftstellerin Elfriede „Ellen“ Borth starb im Alter von 90 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Ihre „Geschichten der Pfälzer Oma“ haben Eingang ins Stadtarchiv gefunden und sind im Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde als Dokument zur Regional- und Zeitgeschichte gelistet. Unter die Autoren gegangen ist Borth im Alter von 87 Jahren. Inspiriert durch einen ihrer Enkel brachte sie ihre Erinnerungen zu Papier. Nach Fertigstellung des Buches folgten Auftritte in Mannheim, Ludwigshafen und der Umgebung. Bei der „Spätlese“ im Felina-Areal in Mannheim stand Ellen Borth mehrfach auf der Bühne. Mit ihren „50 heiteren, dramatischen, unglaublichen Tatsachenberichten von 1930 bis heute“ nahm die Autorin, die seit 1964 in Bad Dürkheim lebte, ihre Zuhörer immer wieder mit auf eine Zeitreise der besonderen Art. Die Tochter eines Sozialdemokraten hatte sich in der NS-Zeit schützend vor Zwangsarbeiterinnen gestellt und betrieb später ein Café in Oppau. dtim (Bild: dtim)

