Trauer um Ernst Gutermann

Ludwigshafen.Er war der letzte Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Ruchheim und der erste Ortsvorsteher im westlichsten Ludwigshafener Stadtteil – in beiden Funktionen prägte er die Entwicklung seiner Gemeinde nachhaltig. Ernst Gutermann (Bild, SPD) ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie am Donnerstag bekannt wurde. Der frühere Einkaufsleiter beim Großkraftwerk Mannheim war seit 1956 kommunalpolitisch engagiert. Von 1969 bis 1987 war er in Ruchheim Bürgermeister oder Ortsvorsteher. Dem Stadtrat gehörte er von 1974 bis 1989 an und leitete fast 30 Jahre lang den SPD-Ortsverein. ott (Bild: SPD)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019