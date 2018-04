Trauer um Eule-Senator

Anzeige

Ludwigshafen.Die Karnevalsgesellschaft Eule trauert um ihren Senator und den ehemaligen Leiter der BASF-Wirtschaftsbetriebe Heinrich Rottmüller, der im Alter von 69 Jahren gestorben ist. „Mit Heinrich Rottmüller verlieren wir einen guten Freund und ideenreichen Unterstützer“, würdigte der Vorsitzende der KG Eule Andreas Landwehr den Verstorbenen. Rottmüller sei den Friesenheimer Karnevalisten stets eng verbunden gewesen – zuerst in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Leiter der BASF Wirtschaftsbetriebe, als Senator der KG Eule seit 2002 und schließlich ab 2010 bis zu seinem Tod als Revisor des Vereins.

Im Jahr 2011 zeichneten ihn die KG Eule und der Stadtteilverein Friesenheim mit dem „Närrischen Rochus aus“. Diese Auszeichnung wird Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben um das Zusammenleben in Friesenheim. Sie ist benannt nach der Symbolfigur der Friesenheimer, dem Rochus. „Durch seine freundliche, engagierte und humorvolle Art war er sehr beliebt“, so Eule-Präsident Michel Stein. Sein Tod hinterlasse eine Lücke, die nur schwer zu schließen sei.

Die Beerdigung findet heute um 11 Uhr auf dem Friedhof in Oppau statt. red/bjz