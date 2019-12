Trauer um Messemer

Ludwigshafen.Der langjährige Ludwigshafener Stadtrat und Ehrenvorsitzende der CDU-Fraktion, Berthold Messemer, ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte die Partei am Freitag mit. Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes und Fraktionschef Peter Uebel sprachen im Namen von Partei und Fraktion ihr Beileid an Messemers Ehefrau Marianne und die gesamte Familie aus. „Wir sind sehr traurig, dass Berthold Messemer von uns gegangen ist. Er war ein herausragender Kommunalpolitiker, dessen Engagement beispielhaft war. Vor allem aber werden wir seinen Humor und seine Herzenswärme sehr vermissen“, schreiben Kartes und Uebel in einer Mitteilung.

Mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Messemer wurde am 15. März 1937 in Ludwigshafen geboren und wuchs in Friesenheim auf. Nach einer technischen Ausbildung bei der BASF und einem Studium der Maschinentechnik war er bis zu seinem Ruhestand 2002 bei der BASF beschäftigt. Den Christdemokraten trat er im Jahr 1964 bei, fünf Jahre später zog er in den Friesenheimer Ortsbeirat ein. Die Wahl in den Stadtrat folgte 1972, Messemer gehörte dem Gremium 34 Jahre lang an. Von 1992 bis 1999 führte er die Fraktion als Vorsitzender an. Daneben war er 34 Jahre lang Mitglied des CDU-Kreisvorstands.

Neben der Politik engagierte sich Messemer vielfach ehrenamtlich, etwa bei der Diözese Speyer und der katholischen Kirche. Er gehörte zu den Gründern der „Aktion 72 – Bürger helfen Behinderten und in Not Geratenen“ und der Elterninitiative Krebskranke Kinder e.V. beim St. Annastift. Zudem war er Vorsitzender des Vereins Herzinfarkt-Projekt Ludwigshafen. Für sein Engagement wurde Messemer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, der Landesehrennadel Rheinland-Pfalz, der Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes und dem Ehrenring der Stadt Ludwigshafen gewürdigt. „Wir werden Berthold Messemer ein ehrendes Andenken bewahren“, sagten Kartes und Uebel. jei (Bild: Blüthner)

