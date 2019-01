Trauer um Pia Ternes

Ludwigshafen.In vielen Tier- und Naturschutzverbänden in Ludwigshafen war sie jahrzehntelang ehrenamtlich engagiert, nun ist Pia Ternes im Alter von 58 Jahren gestorben, wie gestern mitgeteilt wurde. Untrennbar verbunden ist ihr Einsatz mit dem Tierheim an der Wollstraße, dem sie seit 2008 als Vorsitzende des gemeinnützigen Trägervereins vorstand. Der Erhalt und die Weiterentwicklung des Tierheims waren für sie eine Lebensaufgabe. Mit hohem persönlichem Engagement hat Ternes die Übernahme der Einrichtung in der Wollstraße von der Stadt vorangetrieben. Das Heim konnte dadurch seine Funktion als wesentliches Rückgrat für den Tierschutz in Ludwigshafen, insbesondere durch die Aufnahme von Fundtieren oder beschlagnahmter Tiere, erfüllen.

Im Naturschutzbeirat aktiv

Von 2001 bis 2014 war Ternes Geschäftsführerin der Initiative Lokale Agenda Ludwigshafen (ILA), die sie durch Aktivitäten wie etwa Kinderzukunftsdiplom, Bürgerstadtplan oder Tag der Artenvielfalt weiterentwickelte. Drei Jahre lang bis 2014 wirkte sie als stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzbeirats der Stadt, dem sie ab 2005 angehörte. Seit 14 Jahren war sie im erweiterten Kreisvorstand des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und engagierte sich auch bei der Pollichia. Ternes hatte sich zudem beim Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine engagiert. ott (Bild: Prosswitz)

