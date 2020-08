Trauer um Werner Schilling

Ludwigshafen/Speyer.Er war ein sehr engagierter, herzensguter und fröhlicher Mensch, der auch gerne andere zum Lachen brachte. Werner Schilling (Bild), der lange Jahre in der „MM“-Lokalredaktion Ludwigshafen und in der Speyerer Tagespost arbeitete, ist überraschend im Alter von 71 Jahren bei einem Familienbesuch in Norddeutschland gestorben, wie am Montag bekannt wurde. Tief getroffen sind viele Kollegen nicht nur in Speyer, wo Schilling lange lebte und tätig war. Der gebürtige Weinheimer arbeitete von 1978 bis 2002 bei der Speyerer Tagespost, zunächst als Redakteur für das Umland und den Sport sowie als Volontärsbeauftragter und Betriebsratsmitglied. 1998 wurde er stellvertretender Redaktionsleiter und danach kommissarischer Redaktionsleiter. Sein Herz für die Fasnachter offenbarte er auch bei seiner Tätigkeit in Ludwigshafen. Nach einem Schlaganfall kämpfte er sich zurück – seine Frau und seine beiden Söhne stützten ihn dabei besonders.

Schilling, der in den vergangenen Jahren als freier Journalist arbeitete, wird am Donnerstag um 13 Uhr auf dem Speyerer Friedhof beerdigt. „Er wird fehlen“, trauert nicht nur der Bezirksverband des Deutschen Journalistenverbands (DJV) um das langjährige Mitglied. ott

