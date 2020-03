Trauerfeier für Ludwig abgesagt

Ludwigshafen.Wegen der Verbreitung des Coronavirus hat die Stadt die für Sonntag geplante Trauerfeier für den Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger Werner Ludwig abgesagt. Die Würdigung soll zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt nachgeholt werden. Dies entschied Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwochnachmittag in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

„Zwar gibt es in Ludwigshafen bislang keine Personen, die nachweislich am Coronavirus erkrankt sind. Allerdings weist das Robert-Koch-Institut in seinen Handlungsempfehlungen darauf hin, dass Großveranstaltungen dazu beitragen können, dass sich das Virus schneller verbreitet“, so die Verwaltung am Mittwoch. Bei der öffentlichen Trauerfeier im Pfalzbau waren mehr als 1000 Menschen erwartet worden. Die Beisetzung ist indes im engsten Kreis vorgesehen. „Ich bedaure die Absage ganz außerordentlich, sehe aber keinen anderen Weg, weil wir jede Gesundheitsgefährdung für die Gäste der Feier sowie die Öffentlichkeit ausschließen wollen. Ludwigs Familie danke ich für das Verständnis“, so Steinruck.

Zeitarbeitsmesse entfällt

Wegen des Coronavirus entfällt auch der für Donnerstag geplante „Tag der Zeitarbeit“ im Kulturzentrum „dasHaus“. Wie die Agentur für Arbeit ebenfalls am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde die Veranstaltung mit 20 Ausstellern nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt aus Sicherheitsgründen abgesagt. Zudem hat die Verwaltung den für Samstag, 7. März, geplanten Tag der offenen Tür der städtischen Musikschule gestrichen.

Das Gesundheitsamt hat wegen zunehmender Anfragen ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0621/59 09 58 00 geschaltet. ott

