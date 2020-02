„Treff am Turm“ feiert Jubiläum

Ludwigshafen.Der Mundenheimer „Treff am Turm“, mit dem die traditionelle Kerwe im Stadtteil vor mehr als einem Vierteljahrhundert wieder zu ihren kirchlichen Anfängen zurückgekehrt ist, bereitet in diesem Jahr ein zweifaches Ereignis vor: Mit einem deftigen „Weißwurst-Frühstück“ im Schatten des Turms der katholischen St. Sebastian-Kirche feiert der Verein am Kerwesamstag, 15. August, sein 25-jähriges Bestehen. Gleichzeitig wird er mit der Übergabe von Spenden an soziale Einrichtungen die „Schallmauer“ von 100 000 Euro Hilfsgeldern für diesen Zweck überschreiten.

„Bei unserer Geburtstagsfeier wollen wir darauf aufmerksam machen, dass unsere Tätigkeit als Gastgeber bei der Kerwe auch einen sozialen Aspekt hat“, begründet Joachim Sommer (53) den Anlass für das „Weißwurst-Frühstück“. Sommer, seit 25 Jahren Vorsitzender des Vereins „Treff am Turm“, will mit der Übergabe der Spenden an karitative Einrichtungen auch einen Blick zurück werfen: „Wir haben in den vergangenen 25 Jahren ohne Rücksicht auf politische oder konfessionelle Zugehörigkeiten unsere Spenden zum Beispiel an die Ludwigshafener Tafel und Kindergärten, die Förderschule und das St. Annastift, den Bliesverein und die Suppenküche der Apostelkirche verteilt.“

110 Mitglieder

Die Entscheidung darüber treffen die 110 Mitglieder, von denen rund 90 während der fünf Kerwetage beim „Treff am Turm“ aktiv sind. Dort versorgen sie gleichzeitig bis zu 650 Gäste mit Speis und Trank: „Wir richten mehrere Schichten für Küchenbetrieb, Organisation, Logistik und Sauberhaltung des Platzes ein“, beschreiben Sommer und der seit ebenfalls 25 Jahren amtierende zweite Vorsitzende Wolfgang Wilbert (65) das ehrenamtliche Geschehen. Sie bringen dabei auch berufliche Erfahrungen ein: Sommer ist Geschäftsführer eines Mannheimer Hotels, Wilbert war Konrektor einer Förderschule. Und da ist auch noch Küchenchef Peter Nellen, der als Profikoch der MVV einen Teil seines Urlaubs der Gestaltung des Speiseplans beim „Treff“ widmet.

Das Angebot beim „Treff am Turm“ trifft den Geschmack der Gäste: „Wir bieten jeden Tag ab 12 Uhr überwiegend Pfälzer Speisen an – etwa Leberknödel, Saumagen, Bratwurst und Steaks. Gelegentlich überraschen unsere Köche aber auch mit Spezialitäten.“ Während der Kerwe muss auch die Kasse stimmen – und so geht allem eine enge Kalkulation voraus. Sommer: „Wir bieten vernünftige Preise an, damit auch weniger gut betuchte Familien bei uns essen können.“ Und damit am Ende was für die soziale Zielrichtung übrig bleibt. „Wir müssen auch daran denken, dass wir unsere Technik auf dem neuesten Stand halten – deshalb bilden wir Rücklagen.“

1995 wurde der Verein gegründet, als sich nach drei Jahren mit einem Vorläufer dieser inzwischen zentralen Institution der Kerwe ein starker Zulauf abzeichnete. Der Pfarrer spielte mit und stellte den Platz vor der Kirche zur Verfügung – bis dahin wurde auf einer Seitenstraße unterhalb des Kirchturms getafelt. „Wir mussten unsere Tätigkeit richtig organisieren und gründeten deshalb den Verein“, erinnert sich Sommer. Inzwischen gibt es enge Bindungen zu den Lieferanten – etwa einem Weingut in Hainfeld oder zu einer Mannheimer Brauerei. Am Ende werden in der Regel zwischen 4000 und 7000 Euro Überschuss an soziale Einrichtungen verteilt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020