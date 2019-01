Treff für junge Eltern im Klinikum

Ludwigshafen.Zu einem zwanglosen Treff für Eltern mit Babys lädt die Geburtshilfe im Klinikum Ludwigshafen am Donnerstag, 10. Januar, von 15.30 bis 17 Uhr in die Mitarbeitercafeteria (Haus B, Erdgeschoss) ein. Das Baby-Café, zu dem auch Schwangere willkommen sind, findet danach an jedem zweiten Donnerstag im Monat statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Kaffee, Tee und Gebäck können sich junge Mütter und Väter mit anderen Eltern austauschen und Kontakte knüpfen. Fachkräfte der Geburtshilfe stehen bei medizinischen und Erziehungsfragen zur Verfügung. Ansprechpartnerin ist Dagmar Westrich-Bodenstein von der Stationsleitung in der Frauenklinik, die zudem Koordinatorin des Fachdienstes „Guter Start ins Kinderleben“ ist. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019