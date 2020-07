Treffs bieten wieder Training

Ludwigshafen.Das Deutsche Sportabzeichen (DSA), der Fitnesstest des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für Freizeitsportler, steht in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie vor einem „Minusrekord“ bei den Teilnehmerzahlen – auch in Ludwigshafen. „Wir können kaum davon ausgehen, dass wir wieder in die Nähe der 1782 abgenommenen erfolgreichen Prüfungen des vergangenen Jahres kommen werden“, bedauert die Ludwigshafener Sportabzeichen-Beauftragte Ulla Walther-Thiedig, die seit 20 Jahren diesen Fitnesstest koordiniert.

Der Teilnehmerrückgang in der größten pfälzischen Stadt wird sich negativ auch auf das beeindruckende Ergebnis des Sportbundes Pfalz niederschlagen, der 2019 insgesamt 21 568 Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze verlieh. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 758 168 Sportabzeichen in den drei Leistungskategorien Gold, Silber und Bronze vergeben – darunter 571 685 an Kinder und Jugendliche.

Doch trotz der Pandemie-bedingten Corona-Beschränkungen an den Sportabzeichen-Treffs regt sich in Ludwigshafen wieder das Sportlerleben. Regelmäßig trainieren kann man ab sofort jeden Dienstag ab 17 Uhr an der Gesamtschule in Oggersheim, jeden Freitag ab 19 Uhr beim TV Maudach und jeden Samstag ab 9.15 Uhr im Südweststadion. Eine vorherige telefonische Termin-Rücksprache empfiehlt sich für die Bezirkssportanlage Edigheim bei Peter Massar (Tel. 0621/ 66 16 83), für den SVF Ludwigshafen bei Peter Bock (Tel. 0621/ 69 85 10) und beim TV Rheingönheim bei Monika Leibach (Tel. 0621/ 54 31 91).

Das Deutsche Sportabzeichen hat seine Anfänge bereits im Jahr 1912. Verschiedene Disziplinen und Sportarten für Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination werden gefordert – wer erfolgreich mitmachen will, muss auch schwimmen können. Die meisten Sportarten werden im Freien betrieben. Eine Besonderheit, auf die Ulla Walther-Thiedig besonders stolz ist, gibt es exklusiv in Ludwigshafen: Dort können Sportabzeichen bei einer „Last-Minute-Veranstaltung“ kurz vor Silvester in der Leichtathletikhalle am Südweststadion erworben werden.

