Ludwigshafen.Aus einem Schulgebäude in der Mühlaustraße haben Unbekannte einen Tresor entwendet, in dem sich Bargeld, Schlüssel und eine Kamera befanden. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Täter zwischen Freitag, 16. November, 17.15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eingebrochen. Dabei stahlen sie aus dem Büro des Schulleiters den Tresor. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Über das Wochenende verschafften sich Einbrecher auch Zutritt zur Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße. Dort entwendeten sie einen Laptop sowie ein Handy aus einem Bürocontainer. Aufgebrochen wurde im gleichen Zeitraum ferner ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Mundenheimer Straße. Ob etwas gestohlen wurde, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Unbekannte sind am Wochenende auch in eine Metzgerei in der Mutterstadter Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018