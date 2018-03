Tresor gestohlen

Anzeige

Ludwigshafen.Hohen Schaden haben Unbekannte bei zwei Einbrüchen in Ludwigshafener Gaststätten verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, traten Kriminelle im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, die Hintertür eines Lokals in der Ludwigstraße ein und gelangten so in den Gastraum. Dort entwendeten sie einen festgeschraubten Tresor und zwei Kassiergeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf rund 10 000 Euro.

Mehrere Automaten geknackt

Zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, brachen unbekannte Täter zudem in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Auch hier verschafften sie sich nach Polizeiangaben Zutritt durch den Hintereingang. Im Inneren des Lokals öffneten die Kriminellen mit brachialer Gewalt mehrere Glücksspiel- und Kassenautomaten. Mit dem Inhalt – ein noch nicht bekannter Bargeldbetrag – entkamen die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73 oder per Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. jei