Trickdieb erbeutet 1200 Euro

Ludwigshafen.Ein Trickdieb hat einem 82-Jährigen in Oppau 1200 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Senior am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf dem Georg-Hüter-Platz von dem Unbekannten gefragt, ob er die Telefonnummer eines Pannendienstes habe. Als der 82-Jährige dies verneinte, fragte er ihn, ob er Geld wechseln könnte. Der Senior zückte sein Portemonnaie und suchte Wechselgeld. Der Unbekannte gab vor, ihm helfen zu wollen und griff in das Kleingeldfach. Zu Hause stellte der Senior fest, dass 1200 Euro fehlten. Der Trickbetrüger ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und trug eine helles Oberteil und eine graue Stoffhose. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-2773 entgegen. ott