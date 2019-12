Trickdieb in Geschäft

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat in Begleitung einer Frau in einem Schreibwarengeschäft am Schillerplatz 200 Euro erbeutet. Nach Polizeiangaben hatte er am Mittwoch gegen 14.45 Uhr den 43-jährigen Geschäftsinhaber gefragt, ob er ihm einen 50-Euro-Schein in kleinere Scheine wechseln könnte. Danach gab er vor, dass er alte 50-Euro-Scheine sammele, und fragte den Ladenbesitzer, ob er welche habe. Dieser gab ihm einige Scheine, damit er sich selber die „alten“ Banknoten heraussuchen konnte. Als das Duo gegangen war, fehlten 200 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019