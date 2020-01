Trickdieb stiehlt Geldscheine

Ludwigshafen.Mit dem Wechselgeldtrick hat ein Unbekannter einer 83-Jährigen an der Haltestelle in der Kaiser-Wilhelm-Straße alle Geldscheine aus dem Portemonnaie gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte er am Mittwoch gegen 14.15 Uhr die Seniorin mit einer Zwei-Euro-Münze in der Hand angesprochen. Er fragte, ob sie ihm das Geldstück wechseln könne, um die Parkgebühren zu bezahlen. Als die Frau das Portemonnaie aus der Tasche holte, ergriff es der Täter und machte das Fach mit den Scheinen auf. Danach nahm die Frau den Geldbeutel an sich, später stellte sie den Diebstahl fest. Der Täter ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,55 Meter groß und hat eine Glatze. Hinweise unter Tel. 0621/963-27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020