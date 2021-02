Trickdieb stiehlt in Geschäft

Ludwigshafen.Mit einem Geldwechseltrick hat ein Dieb mehrere Hundert Euro in einem Feinkost-Laden in der Mundenheimer Straße erbeutet. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte er am Freitag gegen 19.20 Uhr das Geschäft betreten, als die 70-jährige Inhaberin gerade die Abrechnung machte. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, gelang es ihm, in die Kasse zu greifen und das Geld zu stehlen. Der Dieb ist circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat schwarze kurze Haare, ein sehr gepflegtes Äußeres und trug ein weißes Hemd und Sakko. Er sprach sehr gutes Englisch. Hinweise an die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-2773. ott

