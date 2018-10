Trickdieb stiehlt in Wohnung

Ludwigshafen.Aus der Wohnung einer 78-Jährigen in der Wörthstraße hat ein Trickdieb eine Geldbörse mit 400 Euro erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte er am Dienstag um 16 Uhr die Frau in der Otto-Stabel-Straße in ein Gespräch über Vermieter und Wohnungen verwickelt. Eine Stunde später klingelte der Unbekannte bei der 78-Jährigen und fragte, ob er sich ihre Wohnung ansehen könne, weil er sich für eine ähnliche Wohnung interessieren würde. Die Frau ließ ihn herein. Im Schlafzimmer ertappte sie den Mann, wie er nach ihrem Schmuck griff. Daraufhin flüchtete er. Später stellte die 78-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel fehlte. Der Dieb ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und trug einen dunkelblauen Anzug. Hinweise an die Kripo unter Tel. 0621/963 27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018