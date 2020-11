Trickdiebe erbeuten Schmuck

Ludwigshafen.Zwei Trickdiebe haben bei einer Frau in der Carl-Clemm-Straße eine Golduhr und Schmuck erbeutet. Nach Polizeiangaben vom Freitag waren sie unter dem Vorwand, einen losen Dachziegel in Ordnung bringen zu wollen, in das Haus gelangt. Als die Männer weg waren, stellte die Frau den Verlust des Schmucks fest. Die Täter sind etwa 30 Jahre alt und schlank. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0621/963-22 22.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020