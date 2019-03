Trickdiebe stehlen Handtasche

Mutterstadt.Eine 77 Jahre alte Frau ist in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte die Seniorin am Samstag gerade ihren Einkauf beendet und die Waren ins Auto geladen, als sie auf dem Parkplatz von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der fremde Mann fragte die 77-Jährige, ob in dem Supermarkt auch Schuhe verkauft würden und verwickelte sie so in ein kurzes Gespräch.

In dieser Zeit schlich sich offenbar eine weitere Person an das Auto heran und entwendete aus dem unverschlossenen Wagen die Handtasche der Frau. Darin befand sich nach Angaben der Polizei eine größere Geldsumme. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019