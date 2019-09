Trickdiebe stehlen Senior die Tasche

Ludwigshafen.Ein 74-jähriger Fahrradfahrer ist in der Seydlitzstraße Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielt am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Auto neben dem Mann und der Fahrer verwickelte ihn in ein Gespräch. Schließlich stellte der Unbekannte eine Tasche vor dem Radler auf den Boden und bot ihm mehrere Jacken daraus zum Verkauf an. Als der Senior ablehnte, packte der Fahrer die Sachen wieder ein und fuhr weg. Da bemerkte der 74-Jährige, dass der Mann auch seine eigene Tasche mitgenommen hatte. Bei dem Auto handelte es sich um einen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei

