Trickdiebe unterwegs

Ludwigshafen.Trickdiebe haben ein Ludwigshafener Ehepaar heimgesucht und ein Handy gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, klingelte am Donnerstag gegen 11 Uhr ein Mann an der Tür des Hauses in der Neuwiesenstraße. Er gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Während der Unbekannte das Wasser abstellen wollte, betrat ein weiterer Mann das Haus. Dieser wurde jedoch von dem Ehepaar gesehen und flüchtete. Auch der vermeintliche Wasserwerker verließ daraufhin das Anwesen. Ihm war es gelungen, ein Handy mitzunehmen.

Der Mann soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Er hat eine kräftige Statur und war mit einem dunklen Anorak, dunkler Arbeitshose und dunkler Mütze bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020